Governo realiza nova convocação de 930 profissionais de Saúde no RN

A lista com os nomes dos profissionais convocados foi publicada na edição desta quinta-feira (2) do DOE. Foram convocados enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos ou biomédicos, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia, técnicos em laboratório, higienistas, copeiros, auxiliares de cozinha, cozinheiros e maqueiros para as oito Regiões de Saúde do RN.