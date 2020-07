Comerciantes da Cobal e Vuco-vuco passam por testagem do coronavírus. Os comerciantes que se enquadram no perfil foram previamente identificados, por meio de entrevista realizada pelo profissionais de saúde na terça-feira (30). A medida visa evitar filas ou aglomerações nos dois locais.

Nesta quinta-feira (2) a Secretaria de Saúde de Mossoró começou a realizar testes em comerciantes da Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (Cobal) e do Mercado Lindon Johnson Vieira (Vuco-Vuco).

A testagem foi iniciada às 8h de hoje, no Vuco-vuco, e é voltada aos comerciantes que se enquadrem no perfil epidemiológico para teste do novo coronavírus.

A ação tem o objetivo de identificar possíveis casos confirmados da covid-19 e evitar novas contaminações, preservando a vida dos mossoroenses que circulam por esses ambientes.

Os testes também serão realizados nesta sexta-feira (3), nos comerciantes da Cobal. O carro do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) vai estar disponível durante a ação para dar mais comodidade ao usuário durante a coleta dos exames.

Ainda de acordo com a prefeitura, os comerciantes que se enquadram no perfil foram previamente identificados, por meio de entrevista realizada pelo profissionais de saúde na terça-feira (30). A medida visa evitar filas ou aglomerações nos dois locais.

Se enquadra no perfil da testagem idosos, indivíduos com comorbidades, obesos e pessoas que tiveram sintomas de gripe do sétimo dia até o trigésimo dia. Pelo menos 300 pessoas deverão ser testadas entre os dois locais.