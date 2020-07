Os profissionais da linha de frente de combate a covid-19 no Hospital São Luiz e no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró-RN, vão compartilhar experiências com profissionais da Universidade de São Paulo (USP), a partir do próximo semana.

A troca de conhecimento se propõe a agilizar os diagnósticos e aprimorar o tratamento, através da Telemedicina. É uma forma de reforçar os protocolos já existentes no combate a covid-19, doença sem cura causada pelo novo coronavírus.

O contato será através do Portal Trunews, criado exclusivamente para artigo científico sobre as pesquisas tratando da covid-19. No canal, os profissionais de várias especialidades fazem apontamentos a partir das experiências que tiveram atuando em suas regiões.

Mostra dados da covid-19 do mundo inteiro, já tem disponível inúmeros artigos científicos das pesquisas que foram realizadas até agora. E, principalmente, os médicos dialogam sobre as experiências que tiveram atuando diretamente no combate à doença.

Confira o portal TRUNEWS

A parceria nasceu a partir do diálogo entre o juiz federal Orlan Donato Rocha, da 8ª Vara Federal de Mossoró, interventor na APAMIM, em Mossoró, com os especialistas do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/HUOL/UFRN), de Natal.

O LAIS também tem um site com notícias atualizadas diariamente, mostrando o cenário do Rio Grande do Norte e projeções. Trabalha com o desenvolvimento de novas tecnologias para a área de saúde e tem sido fundamental ao Governo do Estado no auxílio com informações.

Confira o portal do LAIS

O primeiro contato entre os representantes da USP, do LAIS e da APAMIM aconteceu esta semana. Os detalhes técnicos estão sendo concluídos, devendo os canais serem abertos para os profissionais das duas regiões conversarem logo a partir da próxima semana.

A diretora geral da APAMIM, larizza Queiroz, enaltece a iniciativa do juiz Orlan Donato, que com certeza vai reduzir a angústia do profissional de saúde que estão atuando diretamente no combate a covid-19 em Mossoró, em especial nos Hospitais São Luiz e Almeida Castro.

“Realmente existe uma angústia da parte do médico em ter um paciente que pouco se sabe do que está causando as enfermidades. Com esta troca de experiências, vamos poder ter a opinião médica imediata de vários especialistas. Só quem vai ganhar é a saúde”, diz.