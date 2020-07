Secretaria de Saúde vai realizar testes por meio de Drive Thru em Mossoró. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (2). As datas e locais em que esta ação irá acontecer ainda não foi informada pela prefeitura, que aguarda a chegada de novos testes rápidos. A testagem deverá ser realizada em equipamentos públicos de grande movimentação e determinados bairros da cidade.

A Secretaria de Saúde de Mossoró anunciou que vai realizar novos testes da covid-19 em equipamentos públicos de grande movimentação e determinados bairros da cidade, por meio do sistema drive thru, assim como aconteceu durante a campanha de imunização contra a gripe.

De acordo com a secretaria, a ação visa ter uma noção mais clara da situação da doença na cidade e encaminhar os casos positivos para isolamento, evitando o máximo possível novas transmissões.

“Para tornar essas ações reais, a Prefeitura está comprando 5 mil novos testes e a prefeita Rosalba Ciarlini, com ajuda do deputado Beto Rosado, solicitou mais 20 mil ao Ministério da Saúde”, diz nota da prefeitura.

Nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3) estão sendo testados os os comerciantes do Vuco-Vuco e da Cobal. Ainda de acordo com a prefeitura, os comerciantes do Mercado Central serão os próximos a serem testados, em data que ainda será divulgada.

A testagem nos demais equipamentos e bairro irão acontecer quando os novos testes chegarem à cidade. As datas, locais e horários serão divulgados posteriormente, conforme explicou a prefeitura.

TESTAGEM NAS UPAS E UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPANHA DO BELO HORIZONTE

A secretaria lembra que os mossoroenses que estão com sintomas do novo coronavírus entre sete e 30 dias seguidos devem procurar preferencialmente a Unidade Hospitalar de Campanha da Covid-19, localizada no bairro Belo Horizonte, ou qualquer Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima se sua residência, para fazer o teste.

Nessas Unidades de Saúde os pacientes recebem todas as orientações de prevenção e cuidados necessários para adotarem durante esse período de pandemia.