Mossoró têm 3.185 casos confirmados e 131 óbitos provocados pela Covid-19

Até o final da noite desta quinta-feira (2) Mossoró registra 3.185 casos confirmados da Covid-19. Um aumento de 128 novos casos em 24h.

Segundo o boletim epidemiológico com os números atualizados da doença no município, divulgado pela Secretaria de Saúde, o número de óbitos também subiu, chegando a 131.

Ainda há na cidade 2.253 casos suspeitos, 3.126 descartados e 340 pacientes recuperados.

Em todo o Rio Grande do Norte já são 32.897 casos confirmados, 44.968 suspeitos, 51.923 descartados e 1103 óbitos provocados pela Covid-19.

No Brasil, até a noite desta quinta-feira (2), de acordo com o Ministério da Saúde, havia 1.496.858 de casos confirmados e 61.884 óbitos.

RECOMENDAÇÕES

A Secretaria de Saúde reforça que as pessoas devem continuar mantendo as precauções sanitária e os cuidados com uso de máscara e higienização das mãos para evitar o aumentos do índice de contaminação pelo coronavírus.

A vigilância sanitária também segue monitorando e fiscalizando os estabelecimentos para que cumpram as medidas de segurança contidas no decreto municipal.

Caso haja um aumento exponencial do número de casos no município, poderá haver uma retração da reabertura da economia.