ForodeMoscow 127 - VETO DE ROSALBA: NOVO ATAQUE AOS ARTISTAS

VETO DE ROSALBA: NOVO ATAQUE AOS ARTISTAS; VETO CONTRA A CULTURA DE MOSSORÓ

O Foro de Moscow destaca nesta sexta-feira o veto da prefeita Rosalba Ciarlini ao projeto que pretendia deslocar parte dos recursos do Mossoró Cidade Junina para os artistas. Entenda o caso. O programa também fala do novo ministro da Educação e dos níveis de isolamento no RN após a liberação do comércio.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Bolsonaro escolhe Renato Feder para assumir Ministério da Educação

2- Índice de isolamento no RN foi de 39,41% no primeiro dia de julho

3- Pesquisa mostra paixão arrebatadora de Natal por Álvaro Dias

4- Rosalba nega ajuda aos artistas da cidade durante pandemia

5- Adeptos fiéis a Bolsonaro são 15% da população adulta, indica Datafolha

