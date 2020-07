Covid19: RN registra 41 mortes/dia no período de 30 de junho a 4 de julho

Boletim Epidemiológico do governo do RN aponta também que, neste sábado, dia 4 de julho, haviam 638 pessoas internadas, sendo que metade deste número em estado muito grave tanto em Natal como em Mossoró.

O Boletim Epidemiológico do Rio Grande do Norte, de número 100, foi divulgado no dia 30 de junho, apontando 1.034 óbitos por covid19 no Estado.

Neste sábado, dia 4 de julho, o BO 104 apontou 1.200 potiguares (outros 168 óbitos estão em investigação) que morreram por covid19, com diagnóstico de laboratório.

Neste período de 4 dias, a média óbitos diários por covid19 foi 41 pessoas.

30 de junho - 1.034, existindo ainda outros 142 casos de óbitos em investigação



01 de julho 1.067, existindo ainda outros 153 casos de óbitos em investigação

02 de julho 1.103, existindo ainda outros 174 casos de óbitos em investigação

03 de julho 1.171, existindo ainda outros 171 casos de óbitos em investigação

04 de julho 1.200, existindo ainda outros 168 casos de óbitos em investigação

Se considerar os dados do BO no período de 04 de junho a 04 de julho, período que aconteceram 822 óbitos, a média de mortes por dia foi de 27,4.

04 de abril - 07 óbitos

04 de maio - 62 óbitos

04 de junho - 378 óbitos

04 de julho- 1.200 óbitos

O BO também aponta que as UTIs do Estado estão lotadas e existe fila de espera, inclusive, inclusive, com quase 3 centenas óbitos enquanto aguardavam vaga em UTI.

Também neste sábado, dia 4 de julho, haviam 638 pessoas internadas, sendo que metade deste número em estado muito grave tanto em Natal como em Mossoró.

Os cientistas apontam que o Rio Grande do Norte está vivenciando o pico da pandemia, devendo durante alguns dias ou semanas e depois a regredir em número de mortos.

O número alto de infectados pode ser confirmado esta semana quando a Prefeitura de Mossoró aplicou testes rápidos nos comerciantes da Cobal e do Vuco vuco, em Mossoró.

Dos 408 testes, 40 deram positivos, sendo que 21 na Cobal e 19 no Vuco Vuco

Veja mais

21 Comerciantes da Cobal testaram positivos para covid19

Três com covid19 foram trabalhar normalmente neste sábado, no Vuco Vuco

A pior situação do Rio Grande do Norte é o município de Areia Branca, que registra até o momento 151,2 mortes por universo de 100 mil habitantes. E este quadro assustador pode piorar, pois outros 6 óbitos aguardam exames.

Ao todo, a cidade de Areia Branca, que está distante 36 km de Mossoró, já aconteceram 42 óbitos confirmados para coronavirus. Com 27 mil habitantes, quadro parece não preocupar as autoridades do município.