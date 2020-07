ForodeMoscow 128 - QUEM SÃO OS MÉDICOS MORTOS PELA COVID?

QUEM SÃO OS MÉDICOS MORTOS PELA COVID?; SANDRA ROSADO: QUEM PODE REPRESENTAR MOSSORÓ?

O Foro de Moscow destaca nesta segunda-feira a alta quantidade de médicos vítimas de Covid no Rio Grande do Norte. Quem e quantos são já morreram em decorrência da doença? Também analisa a fala da vereadora Sandra Rosado sobre quem representa Mossoró e a crise no comitê científico no Estado.

1 - MP bate duro na prefeitura de Natal e no Governo pela reabertura do comércio e avalia ir à Justiça

2- Sandra ironiza deputados "que dizem representar Mossoró"

3- Reabertura não altera índice de isolamento

4- RN tem a terceira maior taxa de letalidade da Covid no Nordeste

5- Com pacientes longe das UTIs no interior, epidemia deve matar mais

6- Reabertura do comércio no RN abre crise no comitê científico estadual

