Bolsonaro afirma que seu exame para detectar a Covid-19 deu positivo

O presidente Jair Bolsonaro informou no início da tarde desta terça-feira (7) que o exame realizado por ela nesta segunda (6) deu positivo para Covid-19.

Na noite de ontem o presidente se sentiu mal e apresentou febre, sendo aconselhado a realizar o exame no Hospital das Forças Armadas.

Mesmo com sintomas da doença, Bolsonaro se reuniu e teve contato com apoiadores na frente do palácio do planalto. Na ocasião, informou que estava com febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame. Também disse que fez uma radiografia e que o pulmão "estava limpo".

Com 65 anos, o presidente faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco.

Em entrevista para anunciar o resultado, o presidente disse que assim como boa parte da população, sentiu apenas um “mal-estar” e um pouco de febre que, segundo ele, poderia ter sido ocasionada por “qualquer coisa”.

Defensor do uso da Hidroxicloroquina, Bolsonaro ainda afirmou que se estivesse tomando o medicamento como medida de prevenção, “não estaria sentindo nenhum sintoma, estaria bem”.

Desde o início da pandemia no país, no fim de fevereiro, Bolsonaro vem descumprindo orientações de autoridades de saúde sobre medidas de prevenção do contágio.

Ele sempre foi contrário ao fechamento do comércio e ao isolamento social, ações tomadas pelos governos estaduais para diminuir o ritmo dos contágios. De acordo com especialistas, o isolamento é a forma mais eficaz de evitar o alastramento do vírus.