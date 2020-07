Cabo da PM é preso por suspeita de tentar matar blogueiro de Caraúbas

Um cabo da Polícia Militar foi preso nesta terça-feira (7) por suspeita de ter tentado matar o blogueiro João Marcolino Neto, de Caraúbas. O crime aconteceu no dia 19 de maio deste ano.

O PM foi preso após uma operação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e das Polícias Civil e Militar, batizada de “Reino da Dinamarca”.

Além do mandado de prisão, a operação Reino da Dinamarca também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. O agente de segurança pública foi encaminhado para o quartel do Comando Geral da PM, em Natal, onde ficará preso aguardando nova decisão judicial.

Por está sob investigação, a assessoria da polícia militar informou que o nome do policial será mantido em sigilo para preservar as investigações e acaberá ao Ministério Público a publicização após a conclusão dos inquéritos.

O ATENTADO

O atentado aconteceu por volta das 10h30 do dia 19 de maio de 2020. João Marcolino estava em frente a uma escola conversando com amigos, quando percebeu a chegada de um carro.

O blogueiro se refugiou dentro do carro dele, que foi alvejado. João Marcolino não foi atingido porque o veículo dele é blindado. Logo após o crime, a Polícia Civil passou a investigar o atentado.

O MPRN, através do laboratório de computação forense do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), auxiliou na produção de provas que demonstram o cometimento da tentativa de assassinato por parte do policial militar preso.

O caso segue em investigação para tentar descobrir o que motivou o PM a tentar tirar a vida do blogueiro e todas as demais circunstâncias.

O nome da Operação é uma referência a uma citação da literatura clássica, em Hamlet, obra de William Shakespeare.