ForodeMoscow 130 - POR QUE A REABERTURA VIROU JOGO POLÍTICO?

POR QUE A REABERTURA VIROU JOGO POLÍTICO?; FÁTIMA

O Foro de Moscow destaca nesta quarta-feira como a tentativa de corrigir o rumo dos da lotação de UTIs e de casos de Covid-19 pela governadora Fátima Bezerra se transformou em jogo político de prefeitos adversários, como a de Mossoró, Rosalba Ciarlini, e de Natal, Álvaro Dias. Nesta edição também veja o registro de mais quatro mortes por coronavírus em Mossoró

1 - Fátima duplica erro. Rosalba joga politicamente

2- Fátima recua, mas Rosalba e Álvaro reabrem: por que a retomada virou oportunismo político?

3- Com 100% de UTIs ocupadas em Natal, Álvaro Dias cede a lobby de políticos evangélicos e reabre templos e igrejas

4- Mossoró registra mais quatro mortes por covid-19 e 106 novos casos confirmados

5- Fundador da rede Ricardo Eletro é preso em SP por sonegação fiscal

6- Reabertura do comércio no RN abre crise no comitê científico estadual

7- Prefeitura de Mossoró paga quase 225% a mais por testes rápidos de covid-19

