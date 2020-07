ForodeMoscow 131 - COMO ESTÃO AS CONTAS DO ESTADO?

COMO ESTÃO AS CONTAS DO ESTADO? ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO, CARLOS EDUARDO XAVIER

O Foro de Moscow destaca nesta quinta-feira trata de como a pandemia afetou as contas do Estado e como está a atual situação orçamentária do RN. Para isso, contará com a presença do secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Veja também as ações de censura prévia a sites no RN.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Previdência do RN teve déficit de R$ 671,5 milhões no 1º quadrimestre, aponta titular da Seplan

2- Enem impresso será aplicado em 17 e 24 de janeiro de 2021

3- Entrevista com o deputado federal Girão

4- Com pagamento de aluguel atrasado, UBS é fechada em Mossoró

5- Bolsonaro terá que explicar o que faziam os manipuladores dentro do seu gabinete

6- Facebook liga assessor do Planalto a ataques contra opositores de Bolsonaro

7- Entrevista de Lula à Rádio Difusora

