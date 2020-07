Condenado pelo assassinato do presidente do PT é resgatado da prisão no PE

O Governo do Estado do Pernambuco divulgou o final da manhã desta quinta-feira, 9, a lista de 27 fugitivos do presídio da cidade de Limoeiro, que fica diante cerca de 80km de Recife (PE).

Entre os fugitivos, está Ranielly Brito de Azevedo, condenado em Mossoró pelo assassinato do jornalista Edinaldo Filgueira, crime este ocorrido no ano de 2011, na Serra do Mel-RN.

Na época do crime, Edinaldo Filgueira era presidente do PT. Além de Ranielly Azevedo, tem outros seis assaltantes de bancos condenados por este crime.

Veja mais

https://mossorohoje.com.br/noticias/19501-lideres-de-assalto-a-bancos-presos-pela-pf-sao-condenados-pelo-assassinato-do-presidente-do-pt

Para autoridades policiais do Rio Grande do Norte, Ranielly Azevedo é considerado de alta periculosidade. Confirma a lista de presos que fugiram do Presídio de Limoeiro.

1. Cícero Bezerra Luiz

2. Claudivan de Lima

3. Clayton Leandro dos Santos

4. Edicleuvis Araújo de Barros

5. Edvaldo Marques da Silva

6. Fagner Corsino de Azevedo

7. Flavio Manoel dos Santos

8. Geovane de Lima Silva

9. Gilvandro Pequeno da Silva

10. Gleison Florentino Pessoa

11. Jailson da Silva Mendes Gonçalves

12. Jerry Adriani Gomes da Silva

13. Jonatas de Santana Silva

14. José Ailton do Nascimento Costa

15. Jose Claudio Pereira da Silva

16. José Dias do Nascimento

17. José Jadielson Santos de Almeida

18. José Paulo da Silva

19. Juriatan Araujo da Silva

20. Luiz Paulo Raimundo da Silva

21. Marcos Fabio Tenerio Cavalcanti

22. Marcos Rodrigues dos Anjos

23. Ranielly Brito de Azevedo

24. Victor Vinicius Rodrigues Correia

25. Washington Lopes dos Santos

26. Welik Soares da Silva

27. Wanderley Roberto

As autoridades da Polícia do Pernambuco informam que a fuga aconteceu após um ataque o presídio com explosivos. Usaram dinamite para abrir um buraco no muro e fugirem.

Veja mais no Jornal Diário do Permambuco.

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/07/detentos-explodem-muro-e-fogem-da-penitenciaria-de-limoeiro.html