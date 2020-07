Manter as crianças em casa 24 horas por dia tem sido um desafio de mães e pais durante o isolamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus. Na internet é possível encontrar diversas formas criativas para ajudar nessa questão, alinhando diversão com aprendizado para os pequenos, a exemplo do livro Gastronomia Divertida.

Alunos e docentes dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) montaram um e-book gratuito com receitas fáceis e divertidas para pais e filhos fazerem juntos.

Intitulado de Gastronomia Divertida, o livro apresenta jogos e brincadeiras sobre educação alimentar e nutricional e instruções para uma alimentação saudável. Para ter acesso ao material, basta clicar aqui.

O livro conta com receitas de sucos, de doces e salgados nutritivos. Além disso, também será possível encontrar receitas de hambúrguer de banana, brusqueta nordestina, bolinhos, cremes, tortas, sorvetes, as curiosas pizzqueca , bomba doce de tapioca, dentre outras gostosuras.

“As receitas e brincadeiras foram testadas e aplicadas em escolas e creches dos municípios de Cabedelo-PB e João Pessoa-PB durante o desenvolvimento de projetos de extensão que tiveram o objetivo promover educação nutricional para escolares”, explica na introdução do livro a professora Noádia Priscila Araújo Rodrigues, do Departamento de Gastronomia da UFPB e responsável pela equipe editorial do livro.