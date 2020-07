ForodeMoscow 133 - COMO RN ZERA A FILA POR UTI COVID

COMO RN ZERA A FILA POR UTI COVID; REDUÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS LEITOS NO RIO GRANDE DO NOTE

O Foro de Moscow destaca nesta segunda-feira como o Governo do RN conseguiu reduzir a fila por UTI covid, embora saiba que a situação ainda é preocupante. A ocupação dos leitos chegou a 80%. Veja também o processo de enxugamento da Petrobras, com o sindicalista licenciado Pedro Lúcio, e dicas para o dia Mundial do Rock.

1 - RN “zera” fila de pacientes por UTI após ocupação de leitos cair para menos de 80%

2- Regiões com maior isolamento tem melhor situação epidemiológica

3- Previdência do RN vai levar 40 anos para se recuperar, diz presidente do Ipern

4- Com pandemia, Petrobras acelera enxugamento e foco no pré-sal

5- Mossoró não ganha novos leitos de UTI para covid-19 e mantém taxa de ocupação distante da indicada para retomada da economia

6- Larissa diz que está à disposição do PSDB e só descarta candidatura à Câmara

7- Que bandas mossoroenses você precisa ouvir neste Dia Mundial do Rock?

