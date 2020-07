Candidatos já podem realizar a inscrição no segundo semestre do Prouni

As inscrições para o segundo semestre do Prouni começaram hoje (14) e seguem até a próxima sexta-feira (17), por meio do site programa. De acordo com o MEC, nesta segunda edição do ano, foram disponibilizadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior; No Rio Grande do Norte há um total de 1.297 bolsas de estudo entre integrais e parciais.

FOTO: MH