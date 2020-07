PRF apreende mais de 1 tonelada de lagosta ilegal no município de Touros

Na tarde desta terça-feira (14) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.057 kg de lagosta pescada ilegalmente.

A apreensão aconteceu no município de Touro, no litoral sul do Rio Grande do Norte. As lagostas estavam sendo transportadas em um caminhão frigorífico.

A abordagem aconteceu por volta das 16h20. Ao realizar vistoria no interior do veículo a carga foi encontrada. O condutor do caminhão, de 46 anos, informou que pegou a lagosta em diversas praias do litoral Potiguar e que a levaria para a cidade de Icapuí/CE.

O caminhão foi apreendido pelo IBAMA e a lagosta será doada para Instituições previamente cadastradas junto ao órgão.

Na quarta-feira da semana passada, dia 8, a PRF já havia apreendido que 900 kg de lagosta, também oriunda de pesca ilegal e sem documentação fiscal. A apreensão aconteceu na cidade de Mossoró.

Veja mais:



Quase 1 tonelada de lagosta pescada ilegalmente é apreendida em Mossoró