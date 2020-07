ForodeMoscow 135 - TRABALHAR POR HORA: VOCÊ AINDA TERÁ SALÁRIO?

TRABALHAR POR HORA: VOCÊ AINDA TERÁ SALÁRIO?

O Foro de Moscow destaca nesta quarta-feira a proposta do Governo Bolsonaro em transformar o regime de trabalho baseado no salário em atividade paga por hora, como já ocorre com os intermitentes. Você ainda terá salários? Veja também o que vem provocando a queda no número de mortes por Covid-19 no RN e a reabertura de novos setores a partir de hoje. O professor da UFRN, Daniel Menezes, participa e comenta os temas.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Contratação por hora

2- Uma reforma provocada por Rosalba

3- Mossoró ultrapassa 150 óbitos por covid-19 e se aproxima de 4 mil casos confirmados

4- RN é o segundo Estado com maior queda em mortes por Covid-19

5- Governo autoriza reabertura de nova fase do comércio no RN com taxa de ocupação de UTIs ainda acima de 80%

6- Uso de máscaras, abertura de leitos e decretos de isolamento social provocaram queda de casos e óbitos por Covid-19 no RN, explica cientista

