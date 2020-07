Fátima e Marleide protestam contra intenções de Bolsonaro sobre o Fundeb

Para a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, é “totalmente descabida” a proposta do Governo Federal sobre o Funded. Para a professora Marleide Cunha, de Mossoró, a governadora tem razão. “tirar dinheiro da escola pública e destinar a escola privada”.

A votação será na próxima terça-feira, 21. Governadora e professores pedem que os deputados federais do RN voltem o projeto conforme foi proposto pela deputada Professora Dorinha, por ter sido um texto amplamente discutido e que garante educação de qualidade.





“O Governo Federal quer transferir a vigência do Fundeb para 2022 e usar parte dos recursos para programa de transferência de renda, reclama a governadora Fátima Bezerra, que defende a aprovação da PEC 015/15 conforme foi apresentado pela Professora Dorinha.

Para Fátima Bezerra, se o Congresso Nacional “Levar isso adiante é o mesmo que provocar um verdadeiro apagão na Educação Básica brasileira”.

“O governo Bolsonaro quer dar mais um golpe na educação, organizando seus deputados para não votarem o FUNDEB”, acrescenta Marleide Cunha.





“O presente e o futuro de milhares de crianças, jovens e adultos matriculados na Educação Básica do nosso país dependem diretamente do Fundeb”, diz Fátima Bezerra.

“O mínimo que esperamos agora é coerência e atitude do Congresso Nacional para que o relatório da deputada Professora Dorinha seja aprovado imediatamente”, acrescenta a governadora Fátima Bezerra. Dos deputados federais do RN, apenas Rafael Mota e Natalia Bonavides se pronunciaram até agora para votar na PEC 015/15 sem alterações.

A PEC 015/15 já é fruto de um amplo e democrático debate realizado com a sociedade e propõe o essencial: Fundeb permanente e maior participação da União no financiamento da Educação Básica.

Por isso conclamo meus colegas governadores, os demais gestores, os professores, os estudantes e a sociedade em geral para que possamos cobrar, mais do que nunca, a aprovação imediata da PEC 015/15 do Novo Fundeb. #VotaFundeb.





40 milhões depende do Fundeb

O Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica (FUNDEB) é responsável pelo financiamento de 40 milhões de matrículas de estudantes nas escolas públicas, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Dada a importância do fundo, é extremamente importante que todas e todos assinem a petição para pressionar deputadas e deputado pelo Novo FUNDEB: http://www.defendaofundeb.com.br