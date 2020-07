Tendinite calcária é mais comum entre mulheres de 30 a 60 anos

Tendinite calcária é uma doença caracterizada pelo acúmulo de depósitos de cálcio (hidroxiapatita) na região dos tendões do manguito rotador do ombro.

As calcificações acometem principalmente mulheres entre 30 e 60 anos de vida, mas também podem acometer os homens e outras faixas de idade.

De acordo com o ortopedista do Hapvida, Dr. Diego Cruz, “na maioria da situações, não se sabe ao certo a causa da formação dos depósitos de cálcio, mas acredita-se estar envolvida com um processo degenerativo do tendão, ou relacionado a uma menor vascularização regional”.

Segundo o ortopedista, o tratamento varia de acordo com os sintomas e com a fase da calcificação. Na fase de reabsorção, a mais dolorosa, existem diversas opções de tratamento. Analgésicos potentes e anti-inflamatórios são recomendados.

Existem opções de infiltrações no ombro, ou seja, injeções com anestésicos locais e corticóide, permitindo alívio mais imediato da dor.

“Um procedimento de lavagem da região, também conhecido como barbotagem, pode ser indicado pelo médico, com bons resultados no alívio da dor. Nas outras fases o tratamento é semelhante ao da síndrome do impacto e das tendinites, com fisioterapia e medidas preventivas para a síndrome do impacto”, disse.