Uma colisão deixou uma criança de 8 anos e a mãe dela presas às ferragens de um veículo na noite deste domingo (19). O caso aconteceu por volta das 21h30, na BR-305, nas proximidades do Cemitério Novo Tempo, em Mossoró.

Daiane Denise Januário dos Santos, de 25 anos, e a filha Elisângela Estefane dos Santos Mendes, de 8 anos, precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. As duas foram socorridas com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Policiais informaram que um carro tipo celta, onde estavam pai, mãe e duas filhas, trafegava pela BR sentido bairro Sumaré. O veículo foi atingido por trás por uma caminhonete S10, que seguia no mesmo sentido, e arremessado contra a mureta de proteção da via.

O motorista da caminhonete não prestou socorro às vítima. O motorista do celta, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento sentido fortes dores. O estado de saúde dele não é conhecido. A quarta pessoa que estava no celta, também filha do casal, saiu ilesa do veículo.

Este foi o segundo acidente do dia na BR que corta Mossoró. Por volta das 15h o comerciante Lais Nunes de Carvalho, de 44 anos, morreu ao ser atropelado, enquanto pedalava com a esposa no acostamento da via, na região do Sumaré

O motorista que atropelou Lais também não prestou socorro e fugiu do local. O veículo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, horas depois, abandonado.

Na manhã desta segunda-feira (20) o cortejo fúnebre do empresário contou com a presença de centenas de ciclistas e motociclistas que prestaram homenagem ao homem e também protestaram contra a insegurança sofrida pelos que praticam os esporte e todos os dias estão sujeitos a irresponsabilidade de motoristas.

Ainda neste domingo, o deputado Allyson Bezerra prestou solidariedade aos familiares de Lais Nunes e reforçou sobre a necessidade urgente da implantação de ciclovias para garantir a segurança dos ciclistas.

“Minha solidariedade à família do amigo empresário Lais, vítima de atropelamento enquanto pedalava em Mossoró. É urgente a necessidade de ciclovias na nossa cidade para valorização do esporte e proteção à vida. Precisamos de conscientização e respeito aos ciclistas no trânsito”, disse o deputado.

A BR-304, onde os dois acidentes de ontem foram registrados, praticamente não tem sinalização. A noite, momento em que a aconteceu o segundo caso, o local não tem iluminação. Um trecho escuro onde, frequentemente acidentes são registrados e já fez várias vítimas fatais.