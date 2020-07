Casos confirmados de dengue e chikungunya diminuem 73% e 55% no RN

O Rio Grande do Norte apresentou uma redução de 73% nos casos de dengue nos primeiros seis meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), até a 27ª semana epidemiológica, foram confirmado 1.878 casos da doença no Estado. No mesmo período de 2019, a quantidade de casos chegou a 7.016.

O número de mortes por dengue também caiu. Em 2019 foram oito vítimas fatais da doença e em 2020 cinco mortes foram confirmadas.

A chikungunya teve uma redução de 55% no número de casos confirmados. Em 2020, o RN contabilizou 1.413 pessoas infectadas pela doença e, no mesmo período em 2019, o número chegou a 3.208.

A diminuição no número de infectados pelo Aedes aegypti pode estar relacionada ao cenário epidemiológico causado pela pandemia do Covid-19, que provocou uma redução nas notificações de casos de dengue e chikungunya.

Os casos de zika também apresentaram uma redução. Em 2019 o estado somava 53 casos confirmados e sete crianças nasceram com microcefalia, como consequência da doença. E em 2020, houve 24 casos confirmados e cinco bebês nasceram com a doença.

Mesmo com a redução nos números de casos, é importante manter as medidas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti - vetor das três doenças - que se prolifera em porções de água limpa acumulada.

O período chuvoso também é mais um fator para ficar atento, pois pode contribuir para a procriação do mosquito. Uma simples tampa plástica deixada na rua pode acumular água da chuva e se tornar um ambiente propício para a criação do Aedes aegypti.