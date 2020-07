Sesap passa a testar todos os pacientes com sintomas da Covid-19 no RN

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte informou que passará a testar todos os pacientes com sintomas de Covid-19 que procurarem o serviço público de saúde a partir desta sexta-feira (24).

Até agora, apenas pessoas que se enquadram no perfil epidemiológico dos grupos prioritários da doenças eram submetidos ao teste swab (que recolhe material no nariz ou garganta).

"A partir de amanhã, esses grupos elegíveis se desfazem e qualquer pessoa sintomática, com indicação médica, poderá fazer o exame que chamamos RT-PCR", afirmou Alessandra Lucchesi, subcoordenadora e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde.

A medida segue uma nota técnica do Ministério da Saúde, dentro de um programa chamado Diagnosticar para Cuidar. A previsão é de que 100% dos casos de síndrome gripal sejam testados para Covid-19.

De acordo com o governo, não haverá uma testagem em massa, como uma espécie de mutirão, mas todos os pacientes com algum sintoma da Covid-19 que procurarem o serviço de saúde e tiverem com sintomas gripais passarão pelo exame.

De acordo com o diretor administrativo do Laboratório Central do Rio Grande do Norte, Derlei Galvão, a expectativa é que a demanda de testes aumente a partir de agosto.

Caso o laboratório não tenha capacidade para atender todas as testagens, os exames deverão ser encaminhados para centros de referência, como os laboratórios da Fiocruz e a Dasa.

Apesar disso, ele afirmou que a equipe está sendo ampliada para conseguir realizar os testes e tem capacidade para realizar mil exames por dia.