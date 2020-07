João Gentil, o patuense que chegou a Mossoró de carona e hoje é vereador

O vereador João Gentil, em entrevista ao 12 Horas, disse que chegou a Mossoró, em 1996, para estudar. Lembra que veio no caminhão de Buá, que trazia leite in'natura para Mossoró naquela época.

Na capital do Oeste, o patuense se graduou em Direito, na UERN, onde também foi líder estudantil.

Inspirado no trabalho político do ambientalista e médico Eduardo Jorge, João Gentil ingressou no Partido Verde e se tornou vereador, também secretário de Meio Ambiente, contribuindo com a criação do Parque Municipal, depois se transferiu para o Rede Sustentabilidade, acompanhando Marina Silva.

"Foi por influência de Eduardo Jorge, que me indicou para assumir o partido Rede Sustentabilidade no RN. O senador Randolf Rodrigues também abonou minha ficha de filiação", revela o vereador, que recebeu a missão de estruturar o partido no Rio Grande do Norte. Este trabalho está em andamento, já tendo conseguido avanços extraordinários. E foi exatamente o partido que o levou ao posto de Secretário de Esportes em Natal, com a missão de estruturar e ampliar a pasta. Entretanto, a mesma questão partidária que o levou ao posto de secretário, o tirou do cargo.

Gentil retornou a Câmara Municipal de Mossoró, onde desenvolve a função com independência. Não é da bancada de oposição e nem de situação. "Estou do lado de que votou em mim. Se o projeto do executivo for em benefício do cidadão, voto nele, se não for, não voto. Se o projeto da oposição for melhor para o povo, voto com a oposição.

As vezes sou incompreendido, mas é este o trabalho que o vereador deve fazer. Sobre as próximas eleições, João Gentil disse que trabalha com os demais líderes do partido para conquistar duas cadeiras na Câmara Municipal.

Assegura que está com a nominada pronta para concorrer no próximo dia 15 de novembro.