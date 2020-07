ForodeMoscow 142 │ OS DESAFIOS DA ESQUERDA NO INTERIOR

OS DESAFIOS DA ESQUERDA NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE

O Foro de Moscow desta sexta-feira analisa a situação da esquerda no interior, sobretudo na região do Médio Oeste. Para isso, entrevista Agnaldo Fernandes, pré-candidato a prefeito pelo PT de Apodi. O programa ainda destaca os bloqueios no litoral por conta da pandemia e a ineficácia da cloroquina no tratamento da Covid.

1 - Tibau e Areia Branca restringem entrada de moradores de outras cidades

2- Prefeitura de Natal desbloqueia leitos e ocupação de UTIs chega ao nível mais baixo desde o pico da pandemia

3- Secretaria cria comissão para elaborar protocolo de segurança para o retorno das aulas

4- Covid-19: estudo aponta ineficácia de tratamento com hidroxicloroquina

5- Governo Bolsonaro tem estoque parado de 4 milhões de comprimidos de cloroquina

6- Desocupação cresce no RN e 190 mil pessoas procuraram por trabalho em junho, diz IBGE

7- Levantamento do Paraná Pesquisas indica vitória de Bolsonaro em 2022

