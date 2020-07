Os candidatos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enfrentam uma situação atípica nos estudos dessa edição por conta da pandemia mundial. Além de ter que lidar com a preocupação com a saúde, é preciso manter o ritmo do aprendizado. Por isso, selecionamos algumas dicas para se dar bem nos estudos nesse momento de isolamento, evitar a dispersão e ter o melhor aproveitamento do conteúdo on-line.

Procure um local reservado

O local de estudos faz toda a diferença. Mesmo com a família em casa, se possível, busque um cantinho para chamar de seu durante os estudos. Dê preferência a um lugar arejado, com boa ventilação e que não tenha muito barulho. Assim, fica mais fácil assistir às lives preparatórias, ler livros e se concentrar de uma forma geral.

Busque se adaptar à nova realidade

É preciso ter em mente que por mais que seja um período complicado, vai passar. Por isso, vale a pena se esforçar um pouco mais, pois as aulas presenciais irão retornar e é importante manter os estudos em dia para não acumular os conteúdos, afinal, o Enem está logo ali. Trabalhe com o que você tem em mãos: sites com conteúdos de educação gratuitos e lives de cursinhos são ótimos aliados.

Estabeleça uma rotina

Antes de começar o isolamento você tinha aulas na escola ou no cursinho presencial? Tente manter essa rotina mesmo em casa. Em qual período você é mais produtivo? Estabeleça uma rotina, por exemplo, sempre pela manhã, após o café. Vá para o seu cantinho de estudos, peça a colaboração das pessoas que estão em casa, livre-se de distrações e foque no que é mais importante neste momento: os estudos!

