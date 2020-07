Taxa de ocupação de leitos Covid no Oeste é 77,3%; Fila de espera está zerada

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes de Covid-19 chegou ao percentual de 74% na manhã desta sexta-feira (24) no Rio Grande do Norte.

Os dados são do Portal Regula RN, sistema que administra e monitora os leitos públicos para tratamento de coronavírus.

Outro número relevante apontado pelo sistema na manhã de hoje era a fila de pacientes à espera de leito, que estava zerada.

De todas as regiões de Saúde do estado, a Seridó era a única que se encontrava com taxa de ocupação de leitos superior a 80%, parâmetro utilizado pelo governo para definir sobre a continuidade do processo de reabertura econômica.

A região Seridó estava com ocupação de 86%, às 10h. Na região metropolitana de Natal, a taxa de ocupação de leitos estava em 71,1%. No Oeste, ela era de 77,3%.

Das 16 unidades com leitos para Covid-19 disponibilizados para o Sistema Único de Saúde (SUS), apenas duas estavam com 100% dos seus leitos ocupados.

Ao todo, segundo o Regula RN, o estado tem 299 leitos críticos para Covid-19. Desse total, há 215 ocupados, 75 livres e 9 bloqueados. No caso de leitos clínicos, para pacientes com menos gravidade, há 330 leitos, sendo 183 ocupados, 121 disponíveis e 26 bloqueados.