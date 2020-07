Deputado Allyson Bezerra defende campanha "moderna e de baixo custo"

Pré-candidato a prefeito de Mossoró disse que o projeto não é só vencer a eleição, mas levar a todo o Rio Grade do Norte a ideia da prática da boa política, ou seja, acabar com os "votos de cabresto" ou o famoso "toma lá dá cá". Está ministrando curso para os pré-candidatos do seu partido, o Solidariedade e demais interessados e pretende seguir estes passos em sua campanha este ano em Mossoró

O deputado Allyson Bezerra, do Solidariedade, quer repetir na pré-campanha e na campanha para prefeito de Mossoró, o mesmo modelo que adotou em 2018, quando conquistou uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Ele acredita que “é possível fazer uma campanha moderna e de baixo custo. Acredito fielmente nisso, pois foi assim que realizamos nossa campanha em 2018 e chegamos a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte”, diz o deputado.

“Nosso intuito é espalhar esse ideal para todo o estado, por isso iniciamos o "Política em Mudança", escola virtual para formação de pré-candidatos às eleições de 2020 no Rio Grande do Norte”, explica o legislador, que trabalha firme em sua pré-candidatura.

O deputado diz que “participaram da nossa escola centenas de pré-candidatos a vereadores e prefeitos de todas as regiões do estado. Foi repassado conteúdo de qualidade e atualizado, que são base para o bom desenvolvimento de uma campanha eleitoral”, acrescenta.

“Neste sábado (25), realizamos o último módulo da escola. Agradeço a presença de todos os participantes, colaboradores e equipe que se empenharam nesse projeto. Esperamos ter contribuído com o projeto de cada um e vamos promover a mudança”, assegura.

A transferência de conhecimento e/ou compartilhamento de idéias, foi patrocinada pelo deputado Allyson Bezerra, não só para os politicos de do Solidariedade, o seu Partido, mas de todos os partidos e simpatizantes do processo politico.

Para Allyson Bezerra, que tem mantido uma agenda intensa de reuniões nas últimas semanas, a verdadeira vitória que se busca na política, não é só chegar ao cargo eletivo, mas sim atuar e conjunto para que o voto não seja o famoso “toma lá dá cá”. Seja de inovação.

Com um discurso empolgado, o Allyson Bezerra diz que “Chegou a hora de vencer! Vamos juntos seguir transformando a política do Rio Grande do Norte”, finaliza, lembrando que este é o único caminho para combater a prática politica danosa ao sociedade potiguar.