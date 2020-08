Isolda convoca população para ato online em defesa da Petrobras no Nordeste

Nesta sexta-feira (31), as 15h, acontece um grande ato contra a saída da Petrobras da região Nordeste.

O mandato da deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN), em parceria com diversos mandatos de deputados estaduais e senadores, estarão juntos aos petroleiros e petroleiras da região, realizando o Ato Político Virtual intitulado: #PetrobrasFicaNordeste.

Nos últimos anos, a Petrobras vem sofrendo com a política de desinvestimentos instaurada, tais como hibernação de plataformas, paralisação de poços, e também, a venda de ativos a preços irrisórios.

O evento será transmitido pelo Facebook da deputada Isolda Dantas. “Não podemos aceitar a diminuição desta empresa tão importante para a economia do nosso estado e autonomia do nosso país. Precisamos nos unir, parlamentares, sindicatos e trabalhadores fortalecendo esta luta para que a Petrobrás continue aqui contribuindo com o desenvolvimento do nosso RN”, afirma Isolda.

De acordo com dados informados pela diretoria do Sindipetro, entre os meses de janeiro e junho de 2020 só no RN a Petrobras demitiu 1.328 funcionários de suas empresas terceirizadas.

Em janeiro eram 6.032 funcionários terceirizados no Rio Grande do Norte. Agora são 4.704. No final de 2018 eram 6.779, o que mostra que os ritmo das demissões aceleraram.

O sindicato dos petroleiros fará uma programação com a cobertura completa durante todo o dia, e a partir das 8h, os internautas estão convocados a participarem de um “twitaço” com as hastags: #PetrobrasFicaNoNordeste e #PeloPovoPotiguarAPetrobrásFicaNoRN.

A ideia é tornar o ato em um dos assuntos mais comentados da internet e mobilizar ainda mais pessoas para defender a permanência da Petrobras no Nordeste e no Rio Grande do Norte com mais investimentos no setor.