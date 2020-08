Governo conclui hoje (31) o pagamento de julho dos servidores do RN

Mesmo diante da crise financeira agravada pelos efeitos da pandemia que ainda persiste na economia, o Governo do RN quita mais um mês de salário dentro do mês trabalhado.

Com o depósito do montante de R$ 173.888.606,37, o dinheiro estará na conta bancária dos servidores já nesta sexta-feira (31).

Os funcionários que recebem mais de R$ 4 mil (valor bruto) receberão os 70% restantes do pagamento. Os outros 30% já haviam sido adiantados na metade deste mês, junto com o salário integral de quem recebe abaixo desse valor.

Também recebem hoje o vencimento total os servidores lotados em pastas que possuem recursos próprios, como é o caso da educação.

Desde janeiro, o Governo do Estado tem mantido a regularidade no depósito salarial dentro do mês trabalhado e de acordo com o calendário de pagamento acordado junto aos sindicatos representativos dos servidores do Estado. E desde o início desta gestão, o salário mensal se mantém pago em dia.