Caixa abre amanhã (1º) para atendimento a beneficiários do Auxílio Emergencial

A Caixa abrirá 717 agências neste sábado (1º), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício, conforme calendário de saque.

Em Mossoró, estará funcionando apenas a agência ‘Mossoró’, localizada na Rua Coronel Gurgel, no Centro da Cidade.

Veja lista de agência em outras cidades AQUI.





PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos:





Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxílio.caixa.gov.br.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado (1), das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia.

A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

O banco ainda lembra que os usuários do CAIXA Tem que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral não precisam se dirigir as agência.

Eles poderão realizar o envio de documentos por meio próprio aplicativo para realizar o desbloqueio. O CAIXA Tem apresentará as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio aplicativo.

Já no caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Este serviço não será realizado nas agências neste sábado (1).