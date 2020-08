Jean Paul Prates é o nome do PT pré candidato a prefeitura de Natal

O Partido dos Trabalhadores decidiu, em Natal, indicar o senador Jean Paul Prates, com pré-candidato à prefeito. A decisão foi na manhã deste sábado, 01.



O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra, através das redes sociais. Ela destacou os bons quadros do partido.

“Natal nunca teve a oportunidade de vivenciar um governo democrático e popular. É chegada a hora. Saímos deste encontro firmes, fortes e unidos”, escreveu.

“Como eu disse na reunião há pouco, feliz o partido que tem nomes de tanta qualidade para ofertar a Natal”, acrescentou a governadora

Fátima Bezerra estava fazendo referência ao senador Jean Paul Prates e ao médico infectologista Alexandre Mota.

“Cada um com um perfil, sua história e trajetória, cada um em suas áreas de atuação, orgulham o nosso partido”, discursa Fátima Bezerra.

“O primeiro passo já foi dado. O PT já tem pré-candidatura a prefeito de Natal. Companheiro Jean Paul Prates, estamos juntos. Partido segue unido e firme. Agora vamos ao debate, à urna e a vitória”, finaliza.

O senador Jean Paul Prates, após a reunião virtual do partido escreveu: “É uma honra ter a oportunidade de representar o partido na disputa por um cargo tão importante. Vamos à luta com nossa militância, dialogar com os demais partidos no campo progressista e construir um projeto de desenvolvimento para nossa capital que seja inclusivo, sustentável e democrático”.

Confira vídeo do senador