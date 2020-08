Programa de Compra Direta beneficia agricultores e estudantes de Tibau

O município é um dos contemplados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) do Governo do Estado, garantindo a compra de alimentos diretamente dos agricultores locais, para distribuição entre o alunos da rede municipal de ensino. Nesse primeiro momento, foram assistidos 214 alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus.