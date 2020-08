O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã deste domingo (2), o corpo de um jovem, de 20 anos, que estava desaparecido desde o sábado (1º), quando a embarcação em que ele estava virou na barragem de Umari, no município de Upanema.

A vítima foi identificada como João Carlos Pereira de Lima, que era morador de Baraúna. Além dele, a embarcação transportava mais quatro pessoas que se salvaram durante o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mossoró foi acionado no sábado e preparou uma equipe de mergulho para a busca.

Durante todo o dia, os bombeiros da região usaram uma embarcação e procuraram pelo jovem desaparecido. Porém, foi na manhã de domingo que o corpo foi encontrado perto de uma parede às margens da barragem.

Atualmente, a barragem de Umari, que tem capacidade para 292.813.650 m³, está reservando 262.344.229 m³, 89,59% do volume máximo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a subida do nível das águas exige cuidados para moradores, pescadores e banhistas. Para evitar acidentes com embarcações, a corporação orienta que a população evite trafegar com botes durante o período de cheias.

Além disso, não é recomendado o consumo de bebidas alcoólicas durante a viagem. Caso a travessia seja necessária, as pessoas devem usar colete salva-vidas.