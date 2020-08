Naldinho busca recursos para Tibau junto ao ministro Rogério Marinho

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB), “Naldinho”, do município de Tibau, se encontra desde esta terça-feira (4), em Brasília, onde esteve em audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Durante a audiência a solicitação de recursos para serem aplicados em obras no município de Tibau, visando a melhoria de vida dos moradores, visitantes e turistas.

“Nesse momento é preciso somar forças e buscar por mais melhorias para a nossa cidade, sempre tendo como prioridade o que for melhor para a nossa população”, ressaltou o prefeito Naldinho.

Ele ressaltou ainda que a Administração Municipal tem trabalhado com muita intensidade nas ações de combate ao coronavírus. No entanto, as demais áreas estão continuando.

“Precisamos seguir priorizando os planos do município. O encontro com o ministro foi positivo”, destacou o prefeito Naldinho.