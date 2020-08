Para quem é “concurseiro” e está aproveitando ao máximo a fase de isolamento por conta da pandemia para estudar, algumas plataformas estão oferecendo materiais gratuitos.

Alguns sites são focados em nicho específico de concurso, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, outras, incluem uma ampla variedade de campos de áreas de estudo.

As plataformas oferecem conteúdo on-line gratuito preparatório para concursos, como apostilas, videoaulas, simulados e dicas de alta qualidade para o ensino à distância.

Com isso, o “concurseiro”pode estudar com maior flexibilidade e economia de tempo e dinheiro. Confira alguns sites que ajudam nos estudos para o concurso dos sonhos:

Alfa Concursos

O curso oferecido pela Alfa Concursos é denominado “Intensivo Alfartanos Força” e tem como objetivo preparar os candidatos com matérias básicas especialmente montadas para quem deseja prestar concursos da polícia.

O curso preparatório gratuito conta com aulas introdutórias de Português, Matemática, Raciocínio Lógico e muito mais.

Além disso, estão previstos simulados e exercícios para reforçar o aprendizado. Após o cadastro, o candidato tem acesso gratuito ao material por três meses.

Gran Cursos Online

A Gran Cursos Online conta com mais de sete mil cursos, em diferentes áreas de atuação. Possui apostilas, e-books, aulas, palestras, simulados, questões e grupos de estudos disponibilizados como amostras gratuitas. Para quem vai realizar a prova dissertativa, a plataforma disponibiliza uma oficina de redação.

Estratégia Concursos

O site Estratégia Concursos disponibiliza para os “concurseiros” os editais recentes referentes a cada região, além de PDF’s e videoaulas com professores.

Casa do Concurseiro

Essa plataforma disponibiliza apostilas gratuitas da Casa do Concurseiro, plataforma de ensino que conta com grande número de aprovados em concursos.

Oferece cursos em diversas áreas, mas se destaca em duas carreiras específicas: Bancárias e Tribunais, onde os resultados mais expressivos foram de diversos alunos em primeiro lugar nos últimos concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Preparatórios para concursos com bolsas de estudo

Também é possível encontrar bolsas de estudo para cursos preparatórios pelo Educa Mais Brasil com descontos de até 70% nas mensalidades, em parceria com instituições com qualidade acadêmica e elevado índice de aprovação. É só acessar o site www.educamaisbrasil.com.br e clicar na aba Preparatório para Concursos.