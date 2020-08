Sesap abre seleção para contratação temporária de 20 profissionais de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) abriu Processo Seletivo para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público visando a contratação por prazo determinado, de 20 profissionais e a formação de cadastro reserva para a função de Apoiador Técnico.

Para concorrer o candidato precisa ter bacharelado em saúde coletiva ou formação na área da saúde com pós-graduação em saúde pública/saúde coletiva.

Os candidatos contratados terão vencimentos que variam entre R$ 2.699,08 e R$ 3.539,08, de acordo com a regional de saúde, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos serão contratados para desempenho de atividades no âmbito da Sesap, compondo a equipe necessária para apoiar tecnicamente as equipes de vigilância em saúde e atenção primária à saúde, em nível regional, na resposta à pandemia da Covid-19.

Todo o processo seletivo será on-line e as inscrições podem ser realizadas de 07 a 10 de agosto, através do endereço: https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/. Não há taxa de inscrição.

Veja o edital completo AQUI.

O prazo de validade do processo seletivo é de 6 meses, contados a partir da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os resultados e as convocações serão divulgados no DOE e disponibilizados no site da Sesap.