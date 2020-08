Governo do RN vai abrir 74 novos leitos exclusivos para atendimento a Covid-19

A governadora Fátima Bezerra informou nesta sexta-feira (7) que o trabalho de prevenção e as medidas assertivas tomadas pelo Governo do Estado no período da pandemia permitiram ao RN ter baixado a taxa de ocupação de leitos para menos de 60%, embora nas regiões Oeste e Seridó alguns municípios ainda estejam em situação preocupante porque taxa de transmissibilidade está elevada.

"Tomamos medidas de reforço para estes municípios e para os municípios litorâneos", afirmou a chefe do Executivo estadual.

Nesta quinta-feira a chefe do Executivo estadual teve nova reunião com gestores dos municípios do Seridó e nesta sexta-feira ela se reunirá com os prefeitos dos municípios do Oeste.

"A reunião ontem foi muito positiva, com participação dos especialistas da UFRN e da UERN. Colocamos mais uma vez as forças de segurança do Estado à disposição para atuar em parceria com os municípios como forma de intensificar ações para cumprimento das medidas de distanciamento físico, uso da máscara, higienização e não aglomeração", avaliou.

Ainda em relação à reunião com os prefeitos do Seridó, Fátima afirmou: "Percebi os gestores dos municípios muito unidos. Vários deles me confirmaram que vão endurecer medidas para conter o crescimento da transmissibilidade. Nosso objetivo é parceria para ações integradas, que são formas de proteger a vida das pessoas".

NOVOS LEITOS

Em continuidade ao Plano de Expansão de Novos Leitos, Fátima Bezerra anunciou mais 12 vagas no Hospital Regional de Currais Novos - 5 UTIs e 7 clínicos, que estarão à disposição a partir da segunda-feira, 10.

Em Assu, no Hospital Regional, serão mais 22 leitos - 10 UTIs e 12 clínicos, que estarão instalados até 17 de agosto com investimento de mais de R$ 500 mil na reforma do Hospital para receber as UTIs.

Mais três novos leitos de UTI entraram em funcionamento nesta sexta-feira em Apodi e mais 2 estarão prontos na próxima semana.

Em Macau, o Governo do Estado firmou parceria com a prefeitura para instalar 15 novos leitos - 5 UTIs e 10 clínicos - no Hospital Municipal Antonio Ferraz.

Esta parceria contempla ainda o repasse mensal pelas administrações estadual e federal de R$ 270 mil. Em Macau, o Governo aguarda apenas a conclusão reforma do prédio pela prefeitura para instalar os novos leitos. Cinco monitores cardíacos e 20 bombas de infusão já foram entregues pelo Governo do Estado à prefeitura da cidade.

Em São Gonçalo do Amarante, a parceria com a prefeitura vai permitir a instalação de mais 20 novos leitos - 4 UTIs e 16 clínicos e repasse mensal pelo Governo de mais de R$ 1,5 milhão. "No dia em que o Rio Grande do Norte celebra 519 anos, renovamos nossa fé, nossa crença, e, mais do que nunca, com trabalho e união, estamos construindo dias melhores para o nosso povo".