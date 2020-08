Criminosos promovem chacina em Pernambuco; 5 são mortos e 12 feridos

Entre os mortos na chacina, estão três homens e duas mulheres. Os primeiros assassinatos ocorreram na Praça Rurópolis, no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife; De acordo com a Polícia Civil, homens armados chegaram em dois carros e começaram a disparar tiros. Eles teriam gritado pra ninguém correr, antes de começarem a atirar.