Enem 2020: confira quais foram os últimos dez temas da redação da prova

Etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação costuma deixar os candidatos bastante apreensivos. Afinal, zerá-la significa estar de fora dos principais processos seletivos dos programas do governo de acesso ao ensino superior: Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), Programa Universidade para Todos ( Prouni ) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para obter a sonhada nota mil na redação do Enem, não tem outra forma a não ser se preparar estudando bastante. Embora o tema da prova atual seja revelado somente no ato do exame, é possível já ir treinando com os cadernos das avaliações anteriores.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, divulga em todas as edições a Cartilha de Redação.

Dez últimos temas da redação do Enem para treinar

A principal dica é treinar bastante a redação e o gênero textual pedido no exame que é dissertativo- argumentativo. Para aumentar o repertório e produzir um bom texto leia livros interessantes, assista aos telejornais e acesse sites de notícias. Se possível, desenvolva uma redação sempre intercalando com os estudos de outras disciplinas que caem na prova.

É importante variar as escolhas dos temas (confira abaixo) para treinar e saber o que não fazer para evitar uma nota zero, algumas delas são: não fugir do tema proposto, não entregar o texto com sete linhas ou menos, não entregar a folha de redação em branco.

Confira abaixo os dez últimos temas de redação do Enem:

Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana

Enem 2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

Enem 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21

Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

Enem 2017: Desafios para Formação Educacional de Surdos

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil