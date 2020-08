Governo cancela eventos da Semana da Pátria no RN em razão da covid-19. O tradicional desfile de 7 de setembro, que ocorre no entorno da Praça Cívica de Natal e na Av. Alberto Maranhão, em Mossoró, assim como as demais atividades culturais relacionadas à data de emancipação do Brasil, não acontecerão no estado para evitar aglomerações de público e não aumentar o risco de contaminação da doença.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte vai cancelar os eventos envolvendo a Semana da Pátria 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus.

Na última semana, o Ministério da Defesa determinou que os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira não participem de quaisquer eventos comemorativos relativos ao 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, como desfiles, paradas, demonstrações ou outros que possam causar concentração de pessoas.

“Considerando a situação de pandemia não faremos os eventos da Semana da Pátria no Rio Grande do Norte. Isso será em todo Brasil para evitar as aglomerações de público. Precisamos manter o distanciamento social para diminuir a disseminação do coronavírus”, explicou o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves.