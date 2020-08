ForodeMoscow 154 │ QUEM É A PRÉ-CANDIDATA, BIANCA NEGREIROS, DO PODEMOS?

QUEM É A PRÉ-CANDIDATA, BIANCA NEGREIROS, DO PODEMOS?

O Foro de Moscow desta terça-feira conversa com a pré-candidata do Podemos, Bianca Negreiros, que falará sobre suas intenções e de como pretende se organizar para as eleições deste ano. Veja também as polêmicas em torno da cassação de Sandro Pimentel, a reação dos policiais antifascismo à ofensiva do MP e Mossoró, que se aproxima dos 200 mortos por Covid.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Deputado anuncia que vai recorrer de cassação

2- A que custo nos aproximamos dos 200 mortos e do “novo normal”? Relembre alguns casos

3- “O Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania divulgou nesta terça-feira (11) uma nota de repúdio às investigações dos Antifas

4- Apenas 32 cidades tem taxa de transmissão da Covid abaixo de 1 no rn

