ForodeMoscow 156 │ MOSSORÓ FICA SEM LINHA AÉREA DE NOVO

MOSSORÓ FICA SEM LINHA AÉREA DE NOVO; DOIS MIL MORTOS POR COVID NO RN

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca a retomada da Azul Linhas Aéreas em vários trechos do país. Mossoró ficou de fora. Entenda por quê. Veja também os dois mil mortos por covid-19 no RN e as tentativas de intervenção militar no IFRN com a solicitação de tropas federais no instituto.

1 - “RN terá primeira mulher comentarista profissional de futebol

2- Governo decreta luto oficial pela marca de 2 mil mortes por covid-19 no RN

3- Em cinco meses, covid matou mais que a violência no RN

4- Azul retoma 64 voos em setembro, mas Mossoró fica de fora

5- Deputado bolsonarista pede ao Ministério da Justiça envio de tropas federais ao IFRN

6- Parlamentares na Câmara e no Senado reagem à solicitação de tropas no IFRN

7- Autorizadas aulas remotas no IFRN, mas sem data para início

8- Partido admite afinidade com Isolda, mas busca união

9- Flávio Bolsonaro diz não lembrar de pagamento em espécie por apartamento no Rio

10- Equipe econômica teme que planos de Bolsonaro para reeleição travem agenda liberal

