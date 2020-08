Novos leitos de UTI são instalados em hospitais de Assu, Apodi, Currais Novos e Pau dos Ferros. Ao todo são 30 novas unidades que integram o Plano de Contingência de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Estado que vem sendo executado desde o início da pandemia; Veja como os leitos serão distribuídos

Nesta sexta-feira (14) o Governo do Rio Grande do Norte assegurou a instalação de 30 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nos Hospitais Regionais de Assu, Apodi, Currais Novos e Pau dos Ferros.

A ampliação de leitos integra o Plano de Contingência de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Estado que vem sendo executado desde o início da pandemia.

De acordo com o governo, na próxima segunda-feira (17) entrarão em funcionamentos 10 UTIs no Hospital Regional de Assu.

Em Currais Novos serão mais cinco UTIs, em Apodi mais duas UTIs e Pau dos Ferros mais cinco UTIs, que somadas às oito instaladas há cinco dias, em Currais Novos, totalizam 30.

"Continuamos empenhados no trabalho de cuidar da assistência à saúde para o povo do Rio Grande do Norte. E este trabalho acontece de acordo com o Plano de Contingência de Enfrentamento à Covid-19 que vimos executando. Portanto, fechamos esta primeira quinzena de agosto com novos 30 leitos de UTI em todo o Estado", declarou Fátima Bezerra.