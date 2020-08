Cardiologista explica que maus hábitos podem causar danos a saúde do coração

O Brasil registrou um aumento de 31% nas mortes por doenças cardiovasculares em casa entre os meses de março e maio deste ano.

Os dados em relação a 2019 aparecem no estudo divulgado no fim de junho pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen): o número de óbitos por doenças como parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico e morte súbita, saltaram de 14.938 no ano passado para 19.573 em 2020.

O cardiologista do Hapvida Saúde, Dr Thiago Gabriel Freire, explica que maus hábitos como, por exemplo, fumo, má alimentação e consumo de bebidas alcoólicas em excesso, podem causar danos à saúde do coração.

“'Não só isso, mas também a hipertensão e diabetes não controlados, o excesso de peso e o sedentarismo são fatores que podem prejudicar. Em conjunto eles são componentes que favorecem a obstrução dos vasos do coração e isso predispõe ao infarto que hoje em dia causa tantos óbitos'”.

O médico pede atenção aos cuidados que devem ser tomados para mantermos o órgão saudável já que é tão importante para o funcionamento do nosso corpo.

“Controlar bem a pressão, a diabetes, evitar o excesso de peso, estimular a prática regular de atividades físicas, evitar o consumo excessivo de alimentos que contenham alto teor de carboidratos e gorduras, evitar ainda o tabagismo e reduzir o consumo de bebida alcoólica, são essenciais. Atualmente, o estresse emocional e do dia a dia tem sido atribuído ao desenvolvimento dessa doença. Então práticas de ouvir música, assistir filmes, tentar relaxar a mente isso pode favorecer a um coração mais saudável”, explica Dr Thiago Gabriel Freire.

O infarto é justamente a obstrução dos vasos cardíacos, isso se dá em um processo lento que acontece ao longo de toda a vida.

De acordo com o especialista do Hapvida Saúde “por isso, a gente ver com maior frequência em idades mais avançadas, principalmente depois dos 45 anos em homens e depois dos 55 anos em mulheres, inclusiva acha-se que o fator hormonal feminino é um fator protetor, por isso que as mulheres tendem a apresentar essa doença de uma forma mais tardia. Para haver a obstrução desses vasos, é necessário um conjunto de fatores que juntos aceleram o processo da obstrução dos vasos”, enfatiza o médico.

Muita gente tem dúvidas quanto ao reconhecimento dos sinais. O cardiologista do Hapvida Saúde revela que ''o sintoma mais comum é a dor no peito. Essa dor ocorre geralmente do lado esquerdo do peito, de forte intensidade, muitas vezes associada a náuseas, vômitos e palidez. Mas qualquer sintoma de dor no peito que chame atenção do paciente ele tem que procurar de imediato o médico especialista'', finaliza o médico Thiago Gabriel Freire.