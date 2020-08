Jovem é morta com vários tiros no bairro redenção, em Mossoró

Uma jovem identificada apenas como Camila Linhares, de 23 anos, foi morta a tiros por volta das 18h desta quinta-feira (20), em Mossoró.

O crime aconteceu dentro de uma residência, no bairro Redenção. De acordo com informações de um vizinho, a jovem estava morando no local há pouco dias.

A PM foi acionada ao local e faz o isolamento da residência. A Polícia Civil e o Itep também já foram acionados para início das investigações e remoção do corpo.

Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime e nem a motivação. No dia 2 de janeiro deste ano, o então companheiro de Camila, Mairon da Silva Dantas, conhecido como Juninho Rato, também foi assassinado com vários tiros, no município de Patu.

As investigações da Polícia Civil deve determinar se os dois crimes têm alguma ligação.



MOSSORÓ HOJE apura os fatos.