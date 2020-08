Estudos comprovam que a musicoterapia vem ajudando os portadores da doença, como explica a terapeuta ocupacional do Hapvida, Karla Guerra. “Usamos músicas que marcaram a época em que o paciente era jovem e faz com que exercite o cérebro; também podemos fazer com que reconheça os sons de um instrumento ou diferencie uma nota de outra”