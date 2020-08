Veja calendário semanal dos serviços de recuperação das estradas estaduais

O Governo do RN, via Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER-RN), segue com o Programa de Conservação de Estradas Estaduais 2020 e já tem definida a programação de serviço das equipes, para esta semana, em todos os sete distritos rodoviários do Estado.

O órgão também tem realizado mutirões semanais, concentrando as ações em um trecho de apenas uma rodovia em cada distrito, cujos trabalhos possam ser realizados em até no máximo dois dias.

O Governo do Estado está investindo R$ 17 milhões nesse programa. O cronograma do DER-RN prevê para dezembro a conclusão dos serviços.

Veja programação abaixo:

A partir desta terça-feira (25) até sexta-feira (28), as equipes do DER-RN estarão atuando nos seguintes trechos: (I DR) RN-117 / 75 Km / Entroncamento da BR-304 (Mossoró) - Gov. Dix Sept Rosado – Caraúbas e RN-233 / 42 KM / Entroncamento da BR-304 (Paraú) - Entroncamento BR-226 (Triunfo); (II DR) RN-118 / 30 Km / Caicó - São João do Sabugi e RN-088 / 16 Km / Jardim do Seridó – Parelhas; (III DR) RN-023 / 58 Km / João Câmara – Touros e RN-401 / 12 Km / Entroncamento da BR-406 – Entroncamento da RN-221; (IV DR) RN-269 / Entroncamento da BR-101 (Canguaretama) - Barra de Cunhaú, RN-120 / 21 Km / Boa Saúde – Serrinha, RN-092 / 27 Km / Entroncamento da BR-226 – Japi e RN-023 / 38 Km / Santa Cruz - Cel Ezequiel – Jaçanã; (V DR) RN-064 / 33 Km / Ceará Mirim - Punaú – Entroncamento da RN-023, RN- 120 / Entroncamento da BR-304 - São Paulo do Potengi - Entroncamento BR-226 (Eloi de Souza), Diversas / Grande de Natal.

Os serviços também seguem no VI DR, na RN-177 / 2 Km / Entroncamento da BR-405 (Pau dos Ferros) - Entroncamento BR-226, RN-079 / 39 Km / Entroncamento da BR-405 - Marcelino Vieira - Alexandria - Divisa RN/PB, RN-117 / 18 Km / Entroncamento da RN-079 - Tenente Ananias, RN-078 / 9,6 Km / Patu - Divisa RN/PB; e (VII DR) RN-129 / 29 Km / Lajes - Pedra Preta e RN-041 / 40 Km / Santana do Matos – Entroncamento da BR-304.

Nesta segunda-feira (24) o DER-RN realizou serviços em esquema de mutirão nos municípios de Serra do Mel (Acesso ao entroncamento da BR-110 / 20 Km / I DR);

Parelhas (RN-086 / Entroncamento da BR-427 / 19 Km / Rajada /II DR);

São Miguel do Gostoso (RN-221 / 16 Km / Entroncamento da BR-101 / III DR);

Barra de Cunhaú (RN-269 / 13 Km / Entroncamento da BR-101, em Canguaretama / IV Distrito);

São Paulo do Potengi (RN-120 / 28 Km / Entroncamento BR-304 / Entroncamento da BR-226,em Elói de Souza / V DR);

Pau dos Ferros (RN-177 / 2 Km / Entroncamento da BR-405 e entroncamento da BR-226 / VI DR) e na RN-118 (4 Km - Ipanguaçu - Alto do Rodrigues – Pendências - Entroncamento BR-406, em Macau.

O diretor-geral do DER-RN comenta que o atraso no fornecimento de asfalto para toda a região Nordeste, por parte da Petrobrás, chegou a atrapalhar o andamento dos serviços mas o problema já foi regularizado e os trabalhos continuam em todos os distritos.

“Estamos começando a engrenar esta semana com a chegada do asfalto e o pagamento de empresas que trabalharam no período passado”, comentou Manoel Marques, informando ainda que as equipes do DER-RN trabalharam em Timbaúba dos Batistas, Baía Formosa, na RN-003 (Goianinha a Tibau do Sul) e ainda Sibaúma-Pipa e o trecho de Cabeceiras. “Todos as estradas que dão acesso à Pipa devem ser concluídas hoje."