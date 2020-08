HRTM ganha mais 5 respiradores doados pela Cosern ao Estado

A governadora Fátima Bezerra participou, ao lado do vice-governador Antenor Roberto e do presidente da Cosern/Neoenergia, Luiz Antônio Ciarlini, da assinatura do Instrumento Particular de Doação de 20 respiradores pela companhia energética.

O ato foi consolidado por videoconferência, nesta terça-feira (25). Os equipamentos serão distribuídos para três unidades hospitalares que atuam no combate à Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Duas unidades de saúde foram contempladas com os aparelhos em Natal (hospitais Giselda Trigueiro – UTI/ Enfermarias - 10 unidades; João Machado UTI/Enfermarias - 05 unidades).

Em Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio Maia receberá cinco equipamentos. A previsão é que os equipamentos cheguem aos hospitais até a primeira quinzena de setembro.

O estado soma 255 aparelhos, entre comprados, recuperados e doados, para uso nas UTIs Covid-19.

“Nossa parceria com a Cosern tem sido bastante proveitosa. A empresa foi proativa ao garantir a funcionalidade e segurança das instalações elétricas das nossas unidades de saúde para que pudéssemos estruturar novos leitos nos hospitais, caso da Liga. E essa doação vem para consolidar esses investimentos”, explanou a governadora.

O Governo do Estado adquiriu 29 respiradores; 45 foram doados pelo Programa Todos Pela Saúde, 90 foram enviados pelo Ministério da Saúde para a Sesap (outras unidades foram encaminhadas para os municípios), 63 foram consertados pela Sesap e 8 foram consertados pela Caern e CDL.

Para o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, articulador da parceria, “a empresa ajudou o Rio Grande do Norte a seguir obtendo bons resultados no combate à pandemia” .

Herbênia Ferreira, diretor do Hospital Regional Tarcísio Maia, lembrou que “a Cosern foi fundamental na abertura de 20 leitos, em abril, quando praticamente triplicamos nossos leitos de UTI adulto”.

Os respiradores terão grande utilidade nos hospitais mesmo após a pandemia, como destacou o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia.

“Estamos iniciando a reversão de leitos covid, e nesta pandemia, avançamos muito, qualificando a oferta de serviços para a população. Investimos em infraestrutura e pessoal, mesmo com todas as dificuldades financeiras. E esses aparelhos vêm a somar forças com o Estado”.

O presidente da Cosern/Neoenergia, Luiz Antônio Ciarlini, enfatizou que “a relação da empresa com a sociedade é muito maior que a prestação de serviço de energia elétrica”.

Participaram do evento, ainda, o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes; os diretores dos hospitais contemplados com a doação e representantes da direção e da Cosern/Neoenergia.