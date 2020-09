UnitedHealth Group Brasil doa 500 mil máscaras de proteção à saúde do RN. A doação foi efetuada no dia 27 de agosto, mas a Sesap enviou amostras à Suvisa para análise de adequação do material para a rede hospitalar. Diante desse protocolo, a distribuição está sendo realizada apenas nesta sexta (4); As máscaras serão distribuídas nas unidades hospitalares do Estado.

O Governo do Rio Grande do Norte distribuirá 500 mil máscaras de proteção facial para profissionais da área estadual da saúde. Os equipamentos foram doados pelo UnitedHealth Group Brasil para o combate à Covid-19.

As equipes do Governo iniciaram as entregas nesta sexta-feira (4), às 11h, na Escola de Governo. Representantes de cinco unidades hospitalares de maior porte serão os primeiros a receber. Inicialmente vão ser doadas 100 caixas, com 50 unidades cada uma, para cada hospital.

A subcoordenadora de Serviços Hospitalares da secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Riudete Martins, destacou que as doações são fundamentais para manter os cuidados.

“As máscaras serão importantes para suprir as necessidades da rede hospitalar estadual com esse equipamento de proteção para os profissionais de saúde e usuários do serviço”, disse.

“Indiretamente essa doação proporcionará economia de recursos que serão revertidos em outros benefícios para a população”, acrescentou o controlador-geral do Estado e coordenador da Central de Doações do Governo, Pedro Lopes.

A doação do grupo, controlador da operadora de planos de saúde Amil e do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos, tem valor aproximado de R$ 1,1 milhão e faz parte de um total de R$ 38 milhões dedicados pela empresa no Brasil a iniciativas públicas e sociais de combate à pandemia.

"Acreditamos na força das ações de solidariedade para o combate à COVID-19. Com essas doações, estamos contribuindo para a proteção individual de milhares de pessoas, inclusive profissionais de saúde, nas comunidades onde atuamos", destaca José Carlos Magalhães, presidente do UnitedHealth Group Brasil.

A doação foi efetuada no dia 27 de agosto. Porém, a Secretaria de Saúde enviou mostras à Suvisa para análise de adequação do material para a rede hospitalar.

Diante desse protocolo, a distribuição está sendo realizada apenas nesta sexta, com o aval dos órgãos competentes e segurança aos profissionais envolvidos.